السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثي

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت، مساء الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، من محافظة عمران اليمنية، باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، من دون خسائر بشرية أو مادية.

وأضاف العقيد المالكي، أن هذا العمل العدائي، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارات الأممية.