منظمة الأسلحة الكيماوية تؤكد استخدام الكلور في دوما

الشارقة 24 – رويترز:

أظهر تقرير مبدئي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، استخدام غاز الكلور في هجوم في مدينة دوما بسوريا، إبريل الماضي، وأودى بحياة عشرات المدنيين، ودفع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى شن ضربات جوية.

وكانت المنظمة، قد أرسلت بعثة لتقصي الحقائق إلى دوما في منتصف إبريل الماضي، بعد نحو أسبوع من الهجوم، الذي وقع في السابع من الشهر نفسه، في الجيب القريب من دمشق.

وقال التقرير "عُثر على مواد كيماوية عضوية مختلفة تحتوي على الكلور في عينات"، أخذت من موقعين، وذكر أنه لم يتم العثور على أدلة على استخدام غازات أعصاب.

ووثقت المنظمة، استخداماً ممنهجاً لذخائر محظورة في الحرب الأهلية السورية، منها غاز السارين وغاز الخردل، ولم تحمل المنظمة أي جهة المسؤولية عن الهجمات.

وفي دوما، زار مفتشو المنظمة موقعين حيث أجروا مقابلات مع شهود، وجمعوا عينات جرى تقسيمها في معملهم في هولندا، ونقلها إلى معامل وطنية تابعة لفحصها.

وقال التقرير إن الفحوص جاءت إيجابية بشأن عينتين، تم الحصول عليهما بالموقع.