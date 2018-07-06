المعارضة السورية توافق على تسليم محافظة درعا للنظام

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت المعارضة السورية في جنوب البلاد، يوم الجمعة، أنها وافقت على إلقاء السلاح بموجب اتفاق تم بوساطة روسية، يتضمن أيضاً تسليم محافظة درعا للحكومة، في انتصار كبير آخر للرئيس بشار الأسد وحلفائه الروس.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الحكومة السورية استعادت السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، والذي ظل تحت سيطرة المعارضة لثلاث سنوات، وذلك بعد هجوم شرس، دعمته ضربات جوية روسية، على أراض خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة على الشريط الحدودي.

وقالت مصادر في المعارضة: إن روسيا ستضمن عودة آمنة للمدنيين الذين فروا من هجوم القوات الحكومية، في أكبر موجة نزوح في الحرب، شملت فرار نحو 320 ألف شخص.