شهيد و400 مصاب بمواجهات مع الاحتلال في غزة

الشارقة 24 – وكالات:

استشهد فلسطيني وأصيب 400 آخرون، يوم الجمعة، بجراح مختلفة وحالات اختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة شرق مدينة غزة .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن قوات الاحتلال استهدفت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، التي تقوم بإسعاف المصابين الذين شاركوا في المسيرة.

من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن لجنة الأسرى الإداريين التي تتولى قيادة مقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها، بدأت فعلياً في الخطوات التصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال، وذلك بدخول مجموعة من الأسرى الإداريين منذ الخميس، في إضراب مفتوح عن الطعام.