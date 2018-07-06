نجاة قيادي بالمقاومة اليمنية ومقتل 17 حوثياً في الضالع

الشارقة 24 – واس:
قُتل وجُرح 25 من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران، في معارك مع الجيش الوطني، بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع الجنوبية .
وقالت مصادر ميدانية: إن مواجهات نشبت بين الجانبين، عقب إفشال وحدات من الجيش في القطاع الغربي بمريس، عملية تسلل للميليشيات الانقلابية بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة سون الواقعة غربي مريس .
وأضافت المصادر، أن قرى رمة وجبلي ناصة ومرمق، شهدت مواجهات أخرى بين الجيش الوطني والميليشيات، أسفرت عن مقتل 17 عنصراً من الميليشيات وإصابة 8 آخرين
ونجا القيادي في المقاومة اليمنية عبد الواحد أحمد حمود الشاعري، من محاولة اغتيال بواسطة قنبلة يدوية في محافظة الضالع .
وقال مكتب الإعلام في المحافظة: إن مسلحين مجهولين فجروا قنبلة بمنزل القيادي في المقاومة، في قرية حبيل الثعالب بمنطقة خوبر التابعة لمديرية الحصين، وأن التفجير تبعه إطلاق رصاص من أماكن متفرقة على المنزل، ولاذ المسلحون بالفرار الى جهة غير معلومة، من دون وقوع خسائر بشرية.
من جهة أخرى، فكك خبراء متفجرات من الجيش اليمني، عبوة ناسفة تم وضعها قرب جسر على طريق هيجة العبد الاستراتيجي في محافظة لحج، والرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن .