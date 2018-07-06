نجاة قيادي بالمقاومة اليمنية ومقتل 17 حوثياً في الضالع

الشارقة 24 – واس:

قُتل وجُرح 25 من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران، ‏في ‏معارك مع الجيش الوطني، بجبهة مريس ‏شمالي محافظة الضالع الجنوبية .

وقالت مصادر ميدانية: إن مواجهات نشبت بين ‏الجانبين، عقب إفشال وحدات من الجيش في ‏القطاع ‏الغربي بمريس، عملية تسلل للميليشيات الانقلابية ‏بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة ‏سون ‏الواقعة غربي مريس .

وأضافت المصادر، أن قرى رمة وجبلي ‏ناصة ومرمق، شهدت ‏مواجهات أخرى بين الجيش الوطني والميليشيات، أسفرت عن مقتل 17 عنصراً من الميليشيات وإصابة 8 آخرين

ونجا القيادي في المقاومة اليمنية ‏عبد الواحد أحمد حمود ‏الشاعري، من محاولة اغتيال ‏بواسطة قنبلة يدوية في محافظة الضالع .

وقال مكتب الإعلام في المحافظة: إن مسلحين مجهولين ‏فجروا قنبلة بمنزل القيادي في المقاومة، ‏في قرية ‏حبيل الثعالب بمنطقة خوبر التابعة لمديرية الحصين، وأن التفجير تبعه إطلاق ‏رصاص من أماكن ‏متفرقة على المنزل، ولاذ المسلحون بالفرار الى جهة ‏غير معلومة، من دون وقوع خسائر بشرية.

من جهة أخرى، فكك خبراء متفجرات من الجيش اليمني، عبوة ناسفة تم وضعها ‏قرب جسر على طريق هيجة ‏العبد الاستراتيجي ‏في محافظة لحج، والرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن .