المقاومة اليمنية تحرر مركز مديرية التحيتا

الشارقة 24 – وام:

بمشاركة وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تمكنت قوات ألوية العمالقة العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة، من السيطرة الكاملة على مركز مديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وأجزاء واسعة من المديرية، في عملية عسكرية نوعية، أسفرت عن مصرع العشرات في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأجبرت عناصرها على التقهقر، فيما تتقدم قوات المقاومة نحو إدارة المديرية، ومركز شرطة التحيتا، إلى جانب تمشيطها أوكار وجيوب الميليشيات في مركز المديرية.

كما تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، من قطع الطريق بين مديريتي زبيد والتحيتا، بعد عملية التفاف ناجحة، ضمن عملية عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه مدينة الحديدة، قطعت على إثرها شريان إمداد الميليشيات داخل مركز المديرية، ومحاصرتها من محورين في جبهة الساحل الغربي لليمن، ليسرع ذلك سقوط العديد من جبهاتها.