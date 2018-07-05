أميركا تسمح للمهاجرين اليمنيين بالبقاء 18 شهراً إضافياً

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها ستسمح لقرابة 1250 يمنياً بالبقاء في الولايات المتحدة، لمدة إضافية لا تقل عن 18 شهراً، بموجب وضع الحماية المؤقتة، مع استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في بلادهم.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان الخميس: إن اليمنيين في الولايات المتحدة الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة، سيكونون قادرين على التسجيل مجدداً، لتمديد وضعهم إلى الثالث من مارس 2020.

ويتيح هذا الوضع للمستفيدين من القرار، القدرة على العمل بشكل قانوني، أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.