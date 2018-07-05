وساطة الأردن تُعيد المعارضة السورية لمائدة التفاوض

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن متحدث باسم المعارضة المسلحة في سوريا، أن الوساطة الأردنية نجحت في إعادة مفاوضي المعارضة إلى الطاولة مع ضباط روس، بشأن التوصل لاتفاق نهائي، ينهي القتال ويسلم محافظة درعا لسيطرة الدولة.

وقال إبراهيم الجباوي: إنه من المتوقع أن يعقد الجانبان محادثات في وقت لاحق، في مدينة بصرى الشام الجنوبية، التي عقدت فيها بالفعل أربع جولات من المحادثات منذ يوم السبت، لكنها لم تنجح حتى الآن في التوصل لاتفاق.

وقال مسؤولون في المعارضة المسلحة: إن الاختلافات الرئيسية تتركز على تسليم المسلحين لأسلحتهم دفعة واحدة أم على مراحل، قبل تسليم المناطق التي يسيطرون عليها لسلطة الدولة، تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية.

ولعب الأردن دوراً بارزاً، من خلف الكواليس، في إقناع مقاتلي المعارضة من الجيش السوري الحر، بالتوصل لاتفاق مع روسيا، قد يجنب جنوب سوريا مزيداً من إراقة الدماء والدمار.

وهرب عشرات الآلاف من السوريين من القتال في المنطقة صوب الحدود مع الأردن.

وقصفت طائرات روسية الخميس مناطق قريبة من الحدود الأردنية، إذ قال سكان ودبلوماسيون إن معركة كبرى تدور أيضاً في قاعدة جوية على مشارف مدينة درعا، على بعد كيلومترات فحسب من مدينة الرمثا الأردنية.

وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأردن، على فتح حدوده أمام السوريين الفارين من القتال، وقالت إن إجمالي عدد النازحين تجاوز 320 ألفاً، بينهم 60 ألفاً، تجمعوا عند معبر حدودي مع الأردن.