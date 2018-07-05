ملك البحرين يثمن موقف السعودية والإمارات والكويت لتعزيز استقرار الأوضاع المالية لبلاده

الشارقة 24 – واس:





استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير، الأربعاء، عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبد الله الشطي القائم بأعمال سفير دولة الكويت.

وأشاد العاهل البحريني خلال اللقاء بالموقف الداعم للأشقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لدعم وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين، منوهاً بما يجسد ذلك من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الدول الشقيقة بمملكة البحرين والتي تأكدت في أكثر من محطة لتعكس الحرص على توطيد هذه العلاقات الأخوية انبثاقاً من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعها.

وقال الملك حمد "إن مملكة البحرين تحمل التقدير والامتنان لما أعلنته الدول الشقيقة في إطار التواصل الأخوي المستمر على جميع المستويات وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشترك"، مؤكداً على الدور الكبير الذي سيسهم به دعم الأشقاء الذي يعتبر إحدى نماذج التكامل بين الأشقاء في رفد البرنامج الذي سيتم الإعلان عنه قريباً لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع حجم الطموح لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.