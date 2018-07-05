العراق يؤكد مقتل نجل البغدادي بغارة روسية في سوريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

أكدت الاستخبارات العراقية في بيان، يوم الأربعاء، مقتل نجل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي بوسط سوريا، نافية في الوقت نفسه أن يكون قد قتل في هجوم، بل في غارة روسية في الثاني من الشهر الجاري.

وسبق لوسائل إعلام التنظيم الإرهابي، قد تحدثت عن مصرع نجل زعيمها أبو بكر البغدادي، في المحطة الحرارية بمحافظة حمص السورية.

وقالت خلية الصقور الاستخبارية العراقية: إن "الإرهابي المدعو حُذيفة البدري نجل البغدادي لقي حتفه، إلى جانب 11 متطرفاً آخرين، بضربة جوية روسية ذكية على مغارة في حمص"، مشيرة إلى أن نجل البغدادي كان قد نجا من غارة للطيران العراقي داخل الأراضي السورية في 22 يونيو الماضي، قتل فيها مرافقاه، أحدهم يدعى سعود محمد الكردي، وهو صهر البغدادي ومتزوج من ابنته دعاء.

وكان مسؤول عراقي، قد أكد مطلع مايو الماضي، أن البغدادي الذي أُعلن عن مقتله مرات عدة، ما زال على الأرجح على قيد الحياة، في مناطق سورية حدودية مع العراق.

وأضاف أن "البغدادي يتنقل في هذه المناطق بالخفاء وليس بموكب، يتنقل برفقة أربعة إلى خمسة أشخاص، بينهم ابنه وصهره".