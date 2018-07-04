استئناف القتال في درعا عقب فشل المفاوضات مع روسيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت فصائل الجنوب السوري، يوم الأربعاء، فشل جولة مفاوضات عقدتها مع الجانب الروسي، للاتفاق على وقف المعارك في جنوب سوريا، جراء إصرار موسكو على تسليم المقاتلين سلاحهم الثقيل دفعة واحدة.

ووصفت مصادر معارضة، في وقت سابق، جولة المفاوضات التي بدأت عند عصر الأربعاء، بالحاسمة، بعدما حددت موسكو موعداً أخيراً للتفاوض، يسبق استئناف قوات النظام السوري لحملتها العسكرية في المنطقة في حال فشل المفاوضات.

وأوردت الفصائل في تغريدة نشرتها "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" على تويتر: فشل المفاوضات مع العدو الروسي في بصرى الشام، وذلك بسبب إصرارهم على تسليم السلاح الثقيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الغرفة ابراهيم الجباوي: "لم تسفر هذه الجولة عن نتائج بسبب الإصرار الروسي على تسليم الفصائل سلاحها الثقيل دفعة واحدة"، وأضاف "انتهى الاجتماع ولم يحدد موعد مقبل".

ووافقت الفصائل خلال الاجتماع، على تسليم سلاحها على دفعات، لكن الجانب الروسي أصر على استلام كامل الأسلحة الثقيلة دفعة واحدة.

وتشن قوات النظام منذ 19 يونيو الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا، بدعم من روسيا التي أبرمت في الأيام الأخيرة اتفاقات مصالحة منفصلة في أكثر من ثلاثين قرية وبلدة.

وتنص هذه الاتفاقات بشكل رئيسي على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال.

وفي وقت لاحق، قال سكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف الجوي الروسي على جنوب غرب سوريا استؤنف، يوم الأربعاء. وقال المرصد إن القصف استهدف بلدتي طفس شمال غربي مدينة درعا، وصيدا إلى الشرق منها، وأضاف أن براميل متفجرة أسقطت على صيدا مساء الأربعاء.

وتمكنت قوات النظام عبر هذه الاتفاقات والحسم العسكري، من توسيع نطاق سيطرتها من ثلاثين إلى 60% من مساحة محافظة درعا الحدودية مع الأردن، فيما تبدو عازمة على استعادة بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل.

وتسببت العمليات القتالية في درعا بنزوح عدد يراوح بين 270 ألفاً و330 ألف سوري، توجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن أو الى مخيمات مؤقتة في محافظة القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة.

وفي القنيطرة، نفذ العشرات من المدنيين الأربعاء اعتصاماً أمام مقر للأمم المتحدة في قرية الرفيد، للمطالبة بحمايتهم وتقديم ضمانات دولية للحفاظ على حياتهم.

وحثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في بيان، الأردن السماح للسوريين الفارين من القتال في محافظة درعا بطلب اللجوء وحمايتهم.