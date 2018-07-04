35 جريحاً باحتجاجات في قرية فلسطينية يعتزم الكيان هدمها

الشارقة 24 – رويترز:

اندلعت احتجاجات فلسطينية، يوم الأربعاء، في قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة، تسعى قوات الاحتلال إلى هدمها، في خطوة نددت بها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، ووصفتها بأنها محاولة لتوسيع المستوطنات اليهودية.

ودفعت قوات الاحتلال، بثلاث جرافات إلى قرية الخان الأحمر في وقت سابق الأربعاء، لكن لم تجر عمليات هدم في الموقع، بعدما ترك جيش الاحتلال إخطاراً بالهدم هناك، يوم الثلاثاء.

ويقطن قرية الخان الأحمر نحو 180 فلسطينياً من البدو، وتقع بين مستوطنتين يهوديتين تريد قوات الاحتلال إخلاء الطريق بينهما.

وفي القرية، اشتبك عشرات الفلسطينيين مع شرطة الاحتلال، إذ قالت خدمة إسعاف فلسطينية إن 35 مُحتجاً أُصيبوا، وإن أربعة منهم نُقلوا إلى المستشفى، بينما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين.

وشهدت قرية أبو نوار، وهي أيضاً من قرى البدو، عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين في وقت مبكر الأربعاء.

وقال أبو عماد الجهالين المتحدث باسم القرية: "فوجئنا باقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية لتجمع أبو نوار مع 3 جرافات، وشرعوا في هدم عشرات المنازل في التجمع سواء سكنية أو زراعية".

وأضاف "كل ما يتم بحق أبو نوار والتجمع هو جريمة حرب، ردنا سيكون بإعادة بناء البيوت التي تم هدمها اليوم وقبل أن نبرح المكان".