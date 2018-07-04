رداً على إعدام التنظيم لرهائن

العراق يطلق "ثأر الشهداء" ضد "داعش" وسط البلاد

  • الأربعاء 04, يوليو 2018 في 1:56 م
  • من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية في شوارع بغداد، أرشيفية
    من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية في شوارع بغداد، أرشيفية
أطلقت القوات العراقية بالتنسيق مع البشمركة الكردية الأربعاء، عملية عسكرية واسعة للقضاء على خلايا "تنظيم داعش" في وسط البلاد بين طريق ديالى-كركوك والحدود الإيرانية.
الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول في بيان، انطلاق عملية "ثأر الشهداء" بإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وشرطة ديالى وصلاح الدين، وبتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وقوات التحالف الدولي.
 
وأشار رسول إلى أن العملية تهدف الى تطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى- كركوك من خلايا التنظيم الإرهابي.
 
وتأتي هذه العملية رداً على إعدام تنظيم "داعش" لرهائن كانوا في قبضته، وعثرت القوات الأمنية على جثثهم الأسبوع الماضي على طريق بغداد كركوك.