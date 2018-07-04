العراق يطلق "ثأر الشهداء" ضد "داعش" وسط البلاد

من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية في شوارع بغداد، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول في بيان، انطلاق عملية "ثأر الشهداء" بإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وشرطة ديالى وصلاح الدين، وبتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وقوات التحالف الدولي.

وأشار رسول إلى أن العملية تهدف الى تطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى- كركوك من خلايا التنظيم الإرهابي.

وتأتي هذه العملية رداً على إعدام تنظيم "داعش" لرهائن كانوا في قبضته، وعثرت القوات الأمنية على جثثهم الأسبوع الماضي على طريق بغداد كركوك.