الحكومة الفلسطينية تدين قرار السماح لنواب "الكنيست" بزيارة "الأقصى"

الشارقة 24 – د ب أ

حذرت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، من استمرار التصعيد ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس، وذلك بعد سماح رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لنواب "الكنيست" بزيارة الحرم القدسي.

وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، القرار واعتبره يمثل تحريضاً سافراً وخطيراً وتشجيعاً على المساس بأقدس مقدسات العرب والمسلمين.

وقال المحمود إن "هذه الخطوة الاحتلالية الجديدة ما كان نتنياهو ليجرؤ على ارتكابها بهذه العنجهية والصيغة المستفزة لولا الانحياز الأميركي لسياسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية ".

وشدد على أن هذا التصعيد يساهم في دفع المنطقة برمتها إلى أتون صراع ديني مرفوض وغريب عن بلادنا وأهل بلادنا ومنطقتنا.

وكان نتنياهو قرر الليلة الماضية السماح لأعضاء "الكنيست" بزيارة الحرم القدسي مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، واشترط من أجل الزيارات التنسيق مع الشرطة وتقييم الأوضاع الأمنية.