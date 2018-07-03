قوات سورية وروسية تدخل مدينة بصرى الشام

الشارقة 24 – رويترز:

دخلت قوات سورية وروسية، يوم الثلاثاء، مدينة بصرى الشام، وذلك بعد يومين من حديث وسائل إعلام مؤيدة للحكومة عن أن المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة قبلت بالخضوع مرة أخرى لحكم الرئيس بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن مقاتلي المعارضة في مدينة بصرى الشام التابعة لمحافظة درعا، قبلوا بتسوية ويقومون بتسليم الأسلحة الثقيلة، لكن نشطاء محليين ومقاتلين شككوا في إتمام الاتفاق.

المعارضة السورية تبدأ جولة محادثات جديدة مع روسيا

قال متحدث باسم مقاتلي المعارضة في سوريا، إن مفاوضين من المعارضة بدأوا، يوم الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات مع ضباط روس بشأن اتفاق سلام في جنوب سوريا، يقضي بتسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم، والسماح للشرطة العسكرية الروسية، بدخول البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ودخلت القوات الموالية للحكومة السورية بشكل سريع، أراضي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بمحافظة درعا، على مدى الأسبوعين الأخيرين مدعومة بقصف جوي روسي.

وقال المتحدث إبراهيم الجباوي: إن المعارضة حملت إلى طاولة المفاوضات رداً على قائمة المطالب الروسية، التي تشمل تسليم الأسلحة وتسوية وضع المسلحين في اتفاق ينهي القتال، وأضاف "اليوم يحمل المفاوضون عن القوى الثورية ردودهم على بنود الاتفاق الذي كان المفاوض الروسي قدمه".