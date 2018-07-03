امرأة تفوز بمنصب شيخ مدينة تونس لأول مرة

الشارقة 24 – رويترز:

أصبحت سعاد عبد الرحيم، يوم الثلاثاء، أول تونسية تفوز بمنصب شيخ مدينة تونس "رئيس بلدية تونس"، بعد تفوقها في انتخابات على مرشح حركة نداء تونس.

وفي كلمة مقتضبة، وصفت عبد الرحيم فوزها بالمنصب في انتخابات داخلية في مجلس البلدية، بأنه "فخر للمرأة التونسية وفوز لنساء تونس".

ورئيس بلدية تونس أو شيخ مدينة تونس، هو رئيس المجلس البلدي لتونس العاصمة، وتدوم فترة ولايته خمس سنوات.

وتم استحداث هذا المنصب في تونس لأول مرة، بمقتضى مرسوم محمد باي بن حسين في 1858.

وتداول على بلدية تونس 31 رئيساً حتى اليوم، وكان باي تونس يعين شيخ المدينة من بين الأعيان والبارزين في المنطقة من عائلات كبار التجار أو من العلماء أو من ملاك الأراضي.

ولرئيس بلدية تونس أو شيخ المدينة ثلاث مهام رئيسية، وهي إدارة المصالح البلدية والاعتناء بشؤون المدينة والمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمدينة تونس.

كما يحضر شيخ المدينة أبرز الاحتفالات الثقافية والدينية.

وسعاد عبد الرحيم نائبة سابقة بالبرلمان التونسي، وساهمت في صياغة الدستور الجديد لتونس، وترشحت أيضاً للانتخابات البلدية.