مصر: مقتل 3 تكفيريين في سيناء وتدمير أنفاق في رفح

من عناصر الجيش المصري في سيناء، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





في إطار حملة يقوم بها منذ أشهر ضد عناصر من تنظيم "داعش"، قال الجيش المصري الثلاثاء، في بيان، أنه تم القضاء على ثلاثة عناصر تكفيرية، وتدمير 285 ملجأ ومخزناً، و200 كيلوغرام من مادة "TNT"، بالإضافة إلى عدد من الأنفاق برفح".

وأضاف البيان الذي نشره المتحدث العسكري على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "تم القبض على 59 فرداً من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء".

وأكد أن العمليات أسفرت كذلك عن إصابة مجند أثناء الاشتباكات مع العناصر الإرهابية، واستشهاد فردين مدنيين نتيجة لانفجار عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات المداهمات على محاور التحرك.