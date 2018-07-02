"قيادة التحالف" ترفض معلومات مغلوطة أوردها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:

أكد العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، رفض قيادة التحالف لما ورد في تقرير أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة الذي تخللته بعض البيانات والمعلومات المغلوطة بشأن الأطفال الذين فقدوا حياتهم في النزاع المسلح.

وشدد على أن التقرير تطرق إلى ذكر العديد من الأرقام ونسبها للتحالف إضافة إلى معلومات مغلوطة لم تستند في رصدها على أسس أو معايير أو توثيق لهذه البيانات وذلك من خلال منظمات محلية دعمت من الرئيس السابق وعملت على تزويد الموظفين الأممين بهذه البيانات غير الصحيحة.. مؤكداً عدم وجود حالات لتوثيق مثل هذه الادعاءات سواء بالصور أو بالمكان أو بالتوقيت الزماني.

وأشار المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة الذي عقد اليوم الإثنين في الرياض، إلى أن "اللجنة الوطنية للتحقيق" قد ذكرت في انتهاكات حقوق الإنسان في أخر تقاريرها بأن هناك أكثر من 100 حالة لأطفال فقدو أرواحهم في أرض المعركة وقامت المليشيات الحوثية بنقلهم إلى العاصمة صنعاء وإصدار شهادات الوفاة.. حيث إن هذه الأرقام شهدت العديد من المغالطات.. كما ذكر التقرير أيضاً أن هناك بعض الحالات لتجنيد الأطفال إلى سن الـ 12 .. مبينا أن التحالف يملك بيانات موثوقة لم يتم تبادلها مع الأمم المتحدة حيث أن هناك أطفال مجندين حتى سن الثامنة.

وحمل المتحدث الرسمي المليشيات الحوثية مسؤولية الأطفال الذين فقدوا أرواحهم من خلال ما تمارسه من تجنيد للأطفال والزج بهم في أرض المعركة.

وأكد دعم قيادة القوات المشتركة للتحالف لموقف الحكومة اليمنية الشرعية والجهود السياسية.. مبيناً أن الحكومة اليمنية أعلنت تمسكها بالحل السياسي للخروج بالأزمة اليمنية من أجل مصلحة الشعب اليمني.. مشيراً إلى بيان الحكومة الشرعية السابق الذي يؤكد تعنت المليشيا الحوثية للوصول إلى حل سياسي للخروج من هذه الأزمة.

وأشار إلى موقف عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني في هذا الجانب.. والذي يؤكد تعطيل الحوثيين للحل السياسي في اليمن.. كذلك الموقف فيما يخص تحرير مدينة الحديدة ومينائها.. حيث أكد أن المدينة وميناءها توأمة ومتلازمة لا يمكن التنازل عنها بحيث لا يمكن تسليم المدينة دون مينائها أو تسليم الميناء دون المدينة.

وأوضح المالكي أن الجهود السياسية لمارتن جريفث المبعوث الأممي لليمن مستمرة لمحاولة إيجاد حل سياسي وتحقيق الإطار العام لعملية التفاوض من خلال الجلوس مع المليشيات الانقلابية.

وأشار إلى البيان الصادر من الاتحاد الأوروبي الذي يبين موقف الاتحاد من تدخلات النظام الإيراني بالشأن اليمني وإدانته لإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين باتجاه المملكة العربية السعودية ..مؤكداً تطابق وجهات النظر مع الاتحاد الأوروبي.