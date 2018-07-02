الفلسطينيون يتظاهرون رفضاً لـ "صفقة القرن" الأميركية

مسيرة في رام الله تطالب برفع الحصار عن غزة، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

تحت اسم "الحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن"، وبدعوة من حركة "فتح"، تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة رام الله الإثنين، رفضاً للصفقة لحل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، ووصفوها بأنها منحازة للكيان الصهيوني وتستهدف حقوقهم.

ورفع المتظاهرون على دوار "المنارة" الرئيسي وسط رام الله الأعلام الفلسطينية وصوراً لعباس، ورددوا شعارات مناهضة للإدارة الأميركية والكيان الصهيوني.

وقال نائب رئيس حركة التحرير الفلسطينية "فتح" محمود العالول للمتظاهرين، إن التحالف الأميركي مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون نتيجته تقديم أي تنازل من قبل القيادة الفلسطينية.

وأضاف العالول أن التظاهرة تعبير عن الرفض الشعبي الفلسطيني لصفقة القرن والتوحد في مواجهة مخططات استهداف الحقوق التاريخية الفلسطينية.

وأكد متحدثون آخرون في التظاهرة على فشل المساعي الأميركية لتمرير صفقة القرن، ودعوا إلى توحد فلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أكثر من عقد.