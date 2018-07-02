في سلسلة مداهمات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 33 فلسطينياً في القدس والضفة

  • الإثنين 02, يوليو 2018 في 12:53 م
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدناً في الضفة الغربية، واعتقلت 11 فلسطينياً، زاعمةً مشاركتهم في أنشطة مختلفة ضد الجيش، أما في بلدة سلوان، وبلدة عناتا بالقدس، فإن الاعتقالات طالت 12 شاباً.
الشارقة 24 – وام: 
 
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم عمليات دهم، وتفتيش في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، تخللها اعتقال 33 فلسطينياً. 
 
وطالت الاعتقالات العديد من النساء، والأطفال، والأشبال، فيما زعم الاحتلال ضبط أسلحة، ووسائل قتالية تستخدم ضد جنوده، والمستوطنين.
 
ففي الضفة الغربية أعلن جيش الاحتلال اعتقال 11 فلسطينياً، بزعم أن المعتقلين، قد شاركوا في أنشطة مختلفة ضد الجيش، والمستوطنين، حيث تم تحويلهم إلى جهاز الأمن العام "الشاباك" للتحقيق.
 
وفي القدس المحتلة، شنت أجهزة أمن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، تركزت في بلدة سلوان، وبلدة عناتا، طالت 12 شاباً بزعم العثور على أسلحة في بلدة أبو ديس قرب القدس المحتلة.