الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 33 فلسطينياً في القدس والضفة

الشارقة 24 – وام:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم عمليات دهم، وتفتيش في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، تخللها اعتقال 33 فلسطينياً.

وطالت الاعتقالات العديد من النساء، والأطفال، والأشبال، فيما زعم الاحتلال ضبط أسلحة، ووسائل قتالية تستخدم ضد جنوده، والمستوطنين.

ففي الضفة الغربية أعلن جيش الاحتلال اعتقال 11 فلسطينياً، بزعم أن المعتقلين، قد شاركوا في أنشطة مختلفة ضد الجيش، والمستوطنين، حيث تم تحويلهم إلى جهاز الأمن العام "الشاباك" للتحقيق.

وفي القدس المحتلة، شنت أجهزة أمن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، تركزت في بلدة سلوان، وبلدة عناتا، طالت 12 شاباً بزعم العثور على أسلحة في بلدة أبو ديس قرب القدس المحتلة.