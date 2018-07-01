هادي: تسليم ميليشيا الحوثي للسلاح والانسحاب شرط لإحلال السلام

الشارقة 24 – وام:

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تمسكه بتسليم الميليشيا الحوثية الإيرانية للسلاح ‏الذي بحوزتها وانسحابها من المدن الخاضعة لسيطرتها شرطاً لإحلال السلام في اليمن.

وأكد الرئيس اليمني خلال اجتماع موسع له في القصر الرئاسي بعدن مع قيادة وزارة الدفاع والمنطقة ‏العسكرية ‏الرابعة في بلاده، أن الحكومة الشرعية مع السلام الحقيقي العادل الذي ينتصر ‏للتضحيات ‏وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقاً حقيقياً لما نص عليه القرار الأممي ‏رقم 2216 من انسحاب للميليشيات الحوثية وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن هادي قوله إن وعود الميليشيا وجنوحها ‏للسلام مع كل هزيمة تتلقاها وكعادتها في ‏نقض كل المواثيق والاتفاقات لم يعد مقبولاً إطلاقاً ‏ والشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من ‏المراوغات لإطالة أمد هذه الحرب.

ووضع الرئيس اليمني الميليشيا الحوثية وداعميهم في طهران بين خياري تنفيذ ‏المرجعيات ‏الثلاث أو تحمل النتائج المترتبة على تعنتها.. وأكد أن هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي اقترب ‏تحقيقه، ‏موضحاً أن هذا المشروع ‏يهدد حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الذي يرفض ‏الطائفية ‏والأفكار الإيرانية الدخيلة عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية.