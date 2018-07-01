وفاة 5 من موظفي ‏ميناء ‏الحديدة بسبب انتهاكات الحوثيين ‏

الشارقة 24 – واس:
كشف نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، أن الجرائم والانتهاكات التي مارستها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحق كوادر وموظفي ميناء الحديدة تسببت بوفاة خمسة منهم كان آخرهم، المواطن منصور سلام الحكيمي الذي توفي أمس السبت، بعد إقدام المليشيا على إيقاف الضمان الصحي لموظفي الميناء.
وقال المسؤول الحكومي إن المليشيا الانقلابية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة قبل ثلاث سنوات مارست العديد من التعسفات بحق كوادر وموظفي الميناء، وقامت بإقصاء العديد منهم واستبدالهم بأفراد من عناصرها يفتقرون لأبجديات العمل الملاحي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء كان تسخير الميناء ومقدراته من أجل العمل العسكري وتهريب الأسلحة في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ولوظيفة الميناء كمنفذ للمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.
وأكد نائب وزير النقل، أن استمرار بقاء مدينة الحديدة والميناء تحت سيطرة مليشيات الحوثي يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة اليمنيين، خاصة بعد أن ثبت تورطها في عرقلة الإمداد التجاري والإغاثي عن اليمنيين، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة وأهمية استعادة الميناء وعدم إبقائه تحت سيطرة المليشيا الانقلابية.