وفاة 5 من موظفي ‏ميناء ‏الحديدة بسبب انتهاكات الحوثيين ‏

الشارقة 24 – واس:

كشف نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، أن الجرائم والانتهاكات ‏التي ‏مارستها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران، بحق كوادر وموظفي ‏ميناء الحديدة تسببت بوفاة ‏خمسة منهم كان آخرهم، ‏المواطن منصور سلام الحكيمي الذي ‏توفي أمس السبت، بعد ‏إقدام المليشيا على إيقاف ‏الضمان الصحي ‏لموظفي الميناء.‏

وقال المسؤول الحكومي إن المليشيا ‏الانقلابية ومنذ ‏سيطرتها على ميناء الحديدة قبل ثلاث سنوات ‏مارست ‏العديد من التعسفات بحق كوادر وموظفي ‏الميناء، ‏وقامت بإقصاء العديد منهم واستبدالهم بأفراد ‏من ‏عناصرها يفتقرون لأبجديات العمل الملاحي.‏

وأشار ‏إلى أن الهدف من هذا الإجراء كان تسخير ‏الميناء ‏ومقدراته من أجل العمل العسكري وتهريب ‏الأسلحة ‏في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ‏ولوظيفة ‏الميناء كمنفذ للمساعدات الإنسانية والبضائع ‏التجارية.‏

وأكد نائب وزير النقل، أن استمرار بقاء مدينة ‏الحديدة ‏والميناء تحت سيطرة مليشيات الحوثي يفاقم ‏الأزمة ‏الإنسانية ويزيد من معاناة اليمنيين، خاصة بعد ‏أن ثبت ‏تورطها في عرقلة الإمداد التجاري والإغاثي ‏عن ‏اليمنيين، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة ‏وأهمية استعادة الميناء ‏وعدم إبقائه تحت سيطرة ‏المليشيا الانقلابية.‏