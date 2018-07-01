قتيل في هجوم تفجيري قرب مخزن لصناديق الاقتراع في كركوك

الشارقة 24 – رويترز:





قال مصدر في قيادة شرطة كركوك، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري فجر نفسه أمام البوابة الرئيسية لمخازن صناديق الاقتراع، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 من عناصر الشرطة وستة من عناصر مكافحة الإرهاب وأربعة مدنيين، وتدمير كبير في أكثر من عشر سيارات وأضرار بالمخازن دون أن تصب الصناديق بأية أضرار.

ووصف محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري التفجير بأنه عمل إرهابي كبير يستهدف استقرار كركوك.

وقال في بيان صحافي، إن استهداف مخازن المفوضية اليوم هو رسالة خطيرة لكن قواتنا ستتصدى لكل محاولات زعزعه أمن كركوك.

ومن المنتظر أن تسمح مفوضية الانتخابات للقضاة المنتدبون ببدء عمليات إعادة الفرز اليدوي للصناديق المؤشر عليها اعتراضات يوم الثلاثاء المقبل ابتداءً من مدينة كركوك.