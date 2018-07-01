عشية بدء الفرز اليدوي

قتيل في هجوم تفجيري قرب مخزن لصناديق الاقتراع في كركوك

  • الأحد 01, يوليو 2018 في 12:00 م
  • موقع الانفجار في كركوك
    موقع الانفجار في كركوك
ذكرت الشرطة العراقية اليوم الأحد، أن انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه قرب مخازن صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات العامة البرلمانية، في كركوك، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة العشرات.
الشارقة 24 – رويترز:

قال مصدر في قيادة شرطة كركوك، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري فجر نفسه أمام البوابة الرئيسية لمخازن صناديق الاقتراع، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 من عناصر الشرطة وستة من عناصر مكافحة الإرهاب وأربعة مدنيين، وتدمير كبير في أكثر من عشر سيارات وأضرار بالمخازن دون أن تصب الصناديق بأية أضرار.
 
ووصف محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري التفجير بأنه عمل إرهابي كبير يستهدف استقرار كركوك.
 
وقال في بيان صحافي، إن استهداف مخازن المفوضية اليوم هو رسالة خطيرة لكن قواتنا ستتصدى لكل محاولات زعزعه أمن كركوك.
 
ومن المنتظر أن تسمح مفوضية الانتخابات للقضاة المنتدبون ببدء عمليات إعادة الفرز اليدوي للصناديق المؤشر عليها اعتراضات يوم الثلاثاء المقبل ابتداءً من مدينة كركوك.