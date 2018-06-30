في أقل من أسبوع

الجيش اليمني يسقط ثالث طائرة استطلاع حوثية ‏في الحديدة

  • السبت 30, يونيو 2018 في 11:38 م
  • طائرة استطلاع حوثية بعد إسقاطها
    طائرة استطلاع حوثية بعد إسقاطها
أسقط الجيش اليمني السبت، ثالث طائرة ‏استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران، في أقل من أسبوع، في محافظة الحديدة.
الشارقة 24 – واس:
 
تمكنت قوات الجيش اليمني، يوم السبت، من إسقاط طائرة ‏استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة ‏غربي اليمن.‏
 
ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني يمني قولن: إن الطائرة الاستطلاعية ‏التي تم إسقاطها هي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة ‏وتستخدم في التجسس.‏
 
وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، مساء الخميس، طائرة استطلاع تابعة لميليشيات، كانت تحلق في ‏سماء مديرية حيس، جنوب الحديدة، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.‏