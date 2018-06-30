الجيش اليمني يسقط ثالث طائرة استطلاع حوثية ‏في الحديدة

الشارقة 24 – واس:
تمكنت قوات الجيش اليمني، يوم السبت، من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني يمني قولن: إن الطائرة الاستطلاعية التي تم إسقاطها هي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة وتستخدم في التجسس.
وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، مساء الخميس، طائرة استطلاع تابعة لميليشيات، كانت تحلق في سماء مديرية حيس، جنوب الحديدة، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.