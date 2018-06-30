الجيش اليمني يسقط ثالث طائرة استطلاع حوثية ‏في الحديدة

الشارقة 24 – واس:

تمكنت قوات الجيش اليمني، يوم السبت، من إسقاط طائرة ‏استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة ‏غربي اليمن.‏

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني يمني قولن: إن الطائرة الاستطلاعية ‏التي تم إسقاطها هي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة ‏وتستخدم في التجسس.‏

وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، مساء الخميس، طائرة استطلاع تابعة لميليشيات، كانت تحلق في ‏سماء مديرية حيس، جنوب الحديدة، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.‏