الجيش اليمني يواصل تمشيط 3 ‏مديريات بالحديدة

الشارقة 24 – واس:

أكد الجيش اليمني، أن قواته في الساحل ‏الغربي، مسنودة بالتحالف العربي، تواصل عمليات ‏تمشيط واسعة للمناطق الشرقية لمديريات التحيتا وبيت ‏الفقيه والدريهمي، جنوب مدينة الحديدة.‏

وذكر مصدر عسكري في الجيش اليمني، أن وحدات منه ‏تابعة لألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، شنت هجوماً ‏واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في المناطق ‏القريبة من مركز مديرية التحيتا.‏

وأوضح أن المعارك تركزت في المزارع والمناطق ‏المستوية في السويق والمغرس والمدمن، لتتوسع ‏المعارك في العمق بتجاه مركز المديرية، مبيناً أن ‏قوات الجيش تقدمت بمسافة تقدر بأكثر من 30 كلم في ‏التحيتا.‏

وأسفرت المعارك، عن ‏مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وأسر 12.‏

وبالتزامن، شنّت مقاتلات التحالف العربي، غارات ‏جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات ‏الحوثية على امتداد الساحل الغربي.‏

وأشار المصدر، إلى أن المقاتلات استهدفت بغاراتها ‏الجوية تعزيزات للميليشيات شمالي حيس، قُتل فيها 20 ‏عنصراً من ميليشيات الحوثي ودمرت ثلاثة عربات ‏عسكرية.‏