الجيش اليمني يواصل تمشيط 3 ‏مديريات بالحديدة

الشارقة 24 – واس:
أكد الجيش اليمني، أن قواته في الساحل الغربي، مسنودة بالتحالف العربي، تواصل عمليات تمشيط واسعة للمناطق الشرقية لمديريات التحيتا وبيت الفقيه والدريهمي، جنوب مدينة الحديدة.
وذكر مصدر عسكري في الجيش اليمني، أن وحدات منه تابعة لألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في المناطق القريبة من مركز مديرية التحيتا.
وأوضح أن المعارك تركزت في المزارع والمناطق المستوية في السويق والمغرس والمدمن، لتتوسع المعارك في العمق بتجاه مركز المديرية، مبيناً أن قوات الجيش تقدمت بمسافة تقدر بأكثر من 30 كلم في التحيتا.
وأسفرت المعارك، عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وأسر 12.
وبالتزامن، شنّت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات الحوثية على امتداد الساحل الغربي.
وأشار المصدر، إلى أن المقاتلات استهدفت بغاراتها الجوية تعزيزات للميليشيات شمالي حيس، قُتل فيها 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي ودمرت ثلاثة عربات عسكرية.