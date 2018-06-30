السيسي يؤكد في ذكرى ثورة يونيو حتمية الإصلاح

الشارقة 24 – وام:

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس، وأنه يتسبب في كثير من المعاناة، غير أنه أوضح أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح أكبر وأسوأ، مؤكداً اختيار حتمية وضرورة الإصلاح .

وقال الرئيس المصري، في كلمته يوم السبت، بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو: إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الخامسة للثورة، ذلك اليوم الخالد في تاريخ مصر عندما قال الشعب المصري العظيم كلمته بصوت هادر مسموع، لينحني العالم احتراماً لإرادته ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، إلى رحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.

وأضاف السيسي، "أنتجت لنا السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، ثلاثة تحديات رئيسية كان كل منها كفيلاً بإنهاء أوطان، وتشريد شعوب بأكملها، وهي تحديات غياب الأمن والاستقرار السياسي وانتشار الإرهاب والعنف المسلح وانهيار الاقتصاد".

وأوضح الرئيس المصري، أنه على صعيد الأمن والاستقرار استكملت مصر تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، لتشكل مع السلطة القضائية الشامخة بنياناً مرصوصاً واستقراراً سياسياً يترسخ يوماً بعد يوم.

وعلى صعيد التصدي للإرهاب والعنف المسلح، أكد نجاح هذا الوطن الأبي بطليعة أبنائه في القوات المسلحة والشرطة وبدعم شعبي لا مثيل له في محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان، منوهاً إلى أنه برغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب، من تمويل ومساندة سياسية وإعلامية، صمدت مصر وحدها، وقدمت التضحيات الغالية من دماء أبنائها الأبطال، واستطاعت ولا تزال تواصل النجاحات الكبيرة وحماية شعبها بل والمنطقة والعالم كله.

وذكر الرئيس المصري أنه على صعيد الأوضاع الاقتصادية، التي كانت قد بلغت من السوء مبلغاً خطيراً، حدث تقدم كبير بعد أن كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ومعدل النمو الاقتصادي وقتها إلى حوالي 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، ما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو، وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات وغيرها، علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة .