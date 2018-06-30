العرب يتمسكون بالاستعراض الدوري أمام "حقوق الإنسان"

الشارقة 24 – وام:

جددت المجموعة العربية، تمسكها بآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها من أهم أدوات عمله والآلية الأنسب، في مراجعة حالة حقوق الإنسان في كل دول العالم، والمساهمة بشكل فعّال في ترسيخ التعاون والتحاور البناء بين الدولة قيد الاستعراض والمجلس، ما يخدم القيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان وتعزيزها.

جاء ذلك، في كلمة المجموعة العربية التي ألقاها سعيد أحمد الجروان سكرتير ثالث في بعثة الدولة في جنيف أمام الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان، كون الإمارات تترأس حالياً مجلس رؤساء البعثات العربية في جنيف، وذلك في إطار البند السادس الخاص بالاستعراض الدوري الشامل.

ورحبت المجموعة العربية بالنقاش العام حول البند السادس، ما يسمح للدول بإبداء ملاحظاتها حول هذه الآلية، ودعت إلى دعم وتطوير هذه الآلية ومفرداتها، لتكون أكثر شمولية مبنية على مبادئ الحيادية والمساواة وعدم الانتقائية أو التسييس لتحقيق الفعّالية المطلوبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان قدر المستطاع.

وفي هذا الصدد، أكدت المجموعة العربية أهمية تحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية للدول وبين التزاماتها الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.