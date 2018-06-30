الحكومة اليمنية: الحل السياسي يبدأ بانسحاب الحوثي من الحديدة

الشارقة 24 – وام:

أكدت الحكومة اليمنية، أن الحل السياسي في اليمن، يجب أن يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة، في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية، وبصورة خاصة القرار رقم 2216 .

وأعربت الحكومة اليمنية في بيان، عن بالغ قلقها من مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية، مخالفة القرارات الأممية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، واستنكرت التعنت المتعمد من قبل الميليشيات إزاء القبول بالحلول السياسية الممكنة.

وقالت: "إيماناً منا بواجباتنا الوطنية تجاه حماية الشعب اليمني، وضمان وحدة اليمن وسلامة أراضيه، فإن القوات اليمنية على أهبة الاستعداد لتحرير الحديدة وبقية الأراضي اليمنية، ونؤكد في الوقت نفسه أننا مستمرون في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والتي تهدف لدفع ميليشيات الحوثي للانسحاب دون شروط والدفع بعملية المفاوضات للأمام".

وأضافت أن "أي مساع لوقف إطلاق النار لن يكتب لها النجاح، وستتعرض للفشل في ظل تعنت ميليشيات الحوثي إزاء تنفيذ انسحاب كامل من محافظة الحديدة، وباقي المحافظات اليمنية خاصة أن هذه الميليشيات اعتادت على عدم الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات السابقة".

وجدد البيان تأكيده، أن عملية تحرير الحديدة تأتي ضمن التزام الحكومة بحماية اليمن وشعبه من الاعتداءات المتكررة لميليشيات الحوثي على الدولة اليمنية وشعبها ومؤسساتها، ولتمكين الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة والمستند إلى المرجعيات الثلاث، مشيراً إلى أن عملية التحرير تهدف إلى كسر جمود وتعطيل جهود الأمم المتحدة، الذي تسببت به الميليشيات الحوثية سعياً منها لتثبيت عدوانها من خلال إطالة أمد الحرب.

وأكد البيان أن القوات اليمينة تسعى من وراء تحركها لتحرير الحديدة إلى تجنيب المدينة وسكانها أي مكروه، والمحافظة على البنية الإغاثية الأساسية للمدينة ومينائها، مجدداً دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث الساعية إلى تحقيق انسحاب كامل وغير مشروط لميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها وكذلك من ميناء الصليف.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيات الحوثية من الحديدة ومينائها وميناء الصليف، هو الأساس للبدء بخطوات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، آخذين بعين الاعتبار النهج التسويفي والمعطل الذي اتصفت به سياسة وتصرفات الحوثيين طيلة الأزمة في اليمن، مستندة إلى دعم إيراني مصحوب بأطماع توسعية.

وأعربت الحكومة اليمنية في ختام بيانها، عن القلق البالغ إزاء ما ترتكبه ميليشيات الحوثي من ممارسات وانتهاكات خطيرة وغير مسؤولة تجاه الحديدة وأهلها، بما في ذلك الاستخدام الواسع وغير المسؤول للألغام بجميع أنواعها واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وقطع الطرقات ومصادر المياه، ونشر المسلحين في الأحياء السكنية، وتجنيد الأطفال ضمن ميليشياتهم دون مراعاة لبراءتهم وحداثة سنهم، مؤكدة أن طريق الحل السياسي يبدأ بالانسحاب الحوثي غير المشروط من الحديدة وتجنيب المدنيين عبث الميليشيات وسلاحهم.