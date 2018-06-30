الفلسطينيون يشيعون شهيدين في غزة

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في غزة

الشارقة 24 – وكالات:

تجمع المئات في مدينتي رفح وخان يونس بقطاع غزة، في مسيرة حاشدة لتشييع جثماني الشهيدين الشاب محمد فوزي الحمايدة (24 عاماً)، والطفل ياسر أمجد أبو النجا (14 عاماً) إلى مثواهما الأخير وسط صيحات من الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خاصة قتل الأطفال بدم بارد.

وشارك في التشييع آلاف المواطنين الفلسطينيين رافعين أعلام فلسطين مرددين هتافات ضد جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وطالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم التي يرتكبونها ضد المشاركين في مسيرات شعبية سلمية.