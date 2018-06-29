غرق 3 رضع وفقدان مئة مهاجر قبالة ليبيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

توفي ثلاثة رضع، واعتبر مئة شخص في عداد المفقودين، بينهم أطفال ونساء، إثر غرق مركب الجمعة قبالة سواحل ليبيا، في مأساة جديدة للهجرة غير الشرعية.

ولم يتم انتشال سوى جثث ثلاثة رضع، بينما تعذر انتشال جثث أخرى طفت على سطح الماء بسبب نقص في التجهيزات، بحسب حرس السواحل الليبيين.

وكان على متن المركب المنكوب نحو 120 مهاجراً أغلبهم أفارقة، حين غرق على بعد نحو 6 كم عن السواحل الليبية، بحسب ما ذكر ناجون تم نقلهم إلى بلدة الحميدية، التي تبعد 25 كم شرق العاصمة طرابلس.

وفي الإجمال تم إنقاذ 16 مهاجراً، وجميعهم من الشبان، ويحمل معظمهم جنسيات يمنية وسودانية وغامبية وزامبية.

وكان المركب قد أبحر، فجر الجمعة، من مدينة القره بوللي الساحلية الواقعة على بعد 50 كم شرقي طرابلس، وبعد ساعات وقع انفجار في المركب، واشتعلت النار في المحرك.