شهيدان و320 جريحاً بمواجهات مع الاحتلال في غزة

الشارقة 24 – أ ف ب:
استشهد فلسطينيان، يبلغ أحدهما من العمر نحو 13 عاماً، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات الجمعة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة 1948، في جنوب قطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في بيان: "استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، أطلقه عليه جنود الاحتلال شرق خان يونس".
وأضاف في بيان آخر "استشهد الشاب محمد فوزي محمد الحمايدة، 24 عاماً، إثر إصابته برصاص الاحتلال في البطن والساق، شرق رفح"، وأكد إصابة 320 مواطناً برصاص قوات الاحتلال وقنابل الغاز المسيل للدموع، وبين الإصابات 4 حالات خطيرة، وأوضح أن بين الإصابات، 6 أطفال وثلاثة مسعفين.
وشارك آلاف الفلسطينيين في الاحتجاجات، قرب الحدود بعد عصر الجمعة، لحوالي ثلاث ساعات.
وأطلق عدد من النشطاء، طائرات ورقية بعضها محملة بمواد حارقة، تم إسقاط عدد منها في المناطق الزراعية في فلسطين المحتلة 1948.