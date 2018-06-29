شهيدان و320 جريحاً بمواجهات مع الاحتلال في غزة

الشارقة 24 – أ ف ب:

استشهد فلسطينيان، يبلغ أحدهما من العمر نحو 13 عاماً، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات الجمعة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة 1948، في جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في بيان: "استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، أطلقه عليه جنود الاحتلال شرق خان يونس".