ليبيا تحذر من وجود عسكري أجنبي في الجنوب بذريعة التصدي "للهجرة"

مهاجرون يصلون إلى قاعدة بحرية في طرابلس بعد إنقاذهم

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

في خضم اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على إقامة منصات للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، سعياً لردعهم عن عبور البحر الأبيض المتوسط، حذر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الجمعة، بعض الأطراف الدولية من إنشاء وجود عسكري لها في جنوب البلاد بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.

وقال حفتر في بيان "تحذر القيادة العامة للقوات المسلحة هذه الأطراف من القيام بهذا العمل الذي نعتبره ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي ويمثل اعتداء سافراً على الدولة الليبية وسيادتها على أراضيها".

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها بما يمنع أي تصرف يمثل عدواناً وانتهاكاً للسيادة الوطنية.

وكان أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أكد الإثنين بحضور وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن ليبيا سترفض بشكل قطعي إقامة مخيمات مهاجرين في ليبيا.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي توافقت في قمتها الخميس والجمعة على إقامة "منصات استقبال" للمهاجرين خارج دول الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر اقترحت إقامة مراكز خاضعة للمراقبة على أساس طوعي يتم فيها بسرعة فرز المهاجرين الذين يتم منحهم حق اللجوء ومن يتعين طردهم.