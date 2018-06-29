المرصد: أكثر من 120 ألفاً نزحوا من "درعا" بسبب المعارك

الشارقة 24 – رويترز:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة، إن أكثر من 120 ألفا فروا من ديارهم في جنوب غرب سوريا، منذ بدأت القوات الحكومية هجوماً لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي يحتلها الكيان الصهيوني.

وذكر المرصد، أن عشرات الآلاف تجمعوا عند الحدود مع الأردن، فيما فر آلاف آخرون صوب الحدود مع هضبة الجولان والكثير منهم من مدينة نوى المكتظة بالسكان التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي من درعا.

ومن جهته، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الجمعة، من حدوث كارثة إنسانية في درعا على غرار ما حدث في معركة الغوطة الشرقية.