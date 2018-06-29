فيما حذرت الأمم المتحدة من "كارثة"

المرصد: أكثر من 120 ألفاً نزحوا من "درعا" بسبب المعارك

  • الجمعة 29, يونيو 2018 في 7:03 م
  • نازحون بجوار حافلات في ريف محافظة درعا
    نازحون بجوار حافلات في ريف محافظة درعا
اضطر أكثر من 120 ألفاً إلى النزوح من ديارهم في جنوب غرب سوريا، منذ انطلاق العمليات العسكرية للنظام في محافظة درعا، في حين حذرت الأمم المتحدة من كارثة بسبب المعارك.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة، إن أكثر من 120 ألفا فروا من ديارهم في جنوب غرب سوريا، منذ بدأت القوات الحكومية هجوماً لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي يحتلها الكيان الصهيوني.
 
وذكر المرصد، أن عشرات الآلاف تجمعوا عند الحدود مع الأردن، فيما فر آلاف آخرون صوب الحدود مع هضبة الجولان والكثير منهم من مدينة نوى المكتظة بالسكان التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي من درعا.  
 
ومن جهته، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الجمعة، من حدوث كارثة إنسانية في درعا على غرار ما حدث في معركة الغوطة الشرقية. 