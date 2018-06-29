فلسطين تندد بمخطط استيطاني جديد في جنوب القدس

الشارقة 24 – وام:

نددت السلطة الفلسطينية، يوم الجمعة، بمخطط استيطاني صهيوني جديد في جنوب القدس المحتلة، يستهدف عزل قرى وبلدات فلسطينية في المدينة المقدسة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، أن الكيان الصهيوني شرع في تنفيذ أعمال توسيع لمستوطنة "هار جيلو"، وربطها مع مستوطنة "جيلو" في جنوب القدس، وهو ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي بلدة الولجة، ويعزلها عن محيطها الفلسطيني، والاستيلاء على الأحواض المائية الموجودة في المنطقة.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة، تأتي في إطار مخطط توسيع حدود القدس جنوباً نحو التجمع الاستيطاني المسمى بـ "غوش عتصيون"، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية جنوب القدس عن محيطها الفلسطيني، بهدف خلق أغلبية يهودية في ما يسمى بالقدس الكبرى، مشيرة إلى أن المخطط يتضمن إقامة أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة، وإنشاء خط للقطار الخفيف يربط مستوطنات شمال القدس بالمستوطنات الواقعة جنوبها.

وأكدت أن استمرار توسع الاستيطان الصهيوني، يهدد بإغلاق الباب نهائياً أمام جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بفعل عمليات تعميق غير مسبوقة للاستيطان.