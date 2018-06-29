العراق يعدم 12 مداناً بالإرهاب من "داعش"

الشارقة 24 – رويترز:

بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي للإسراع في تنفيذ الأحكام رداً على خطف وقتل ثمانية من قوات الأمن، تم اليوم الجمعة، تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 مداناً بالإرهاب، من "تنظيم داعش".

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان "بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تم تنفيذ حكم الإعدام بـ 12 إرهابياً مداناً من الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية".

وعثرت قوات الأمن يوم الأربعاء على جثث ثمانية من رجالها مشوهة وملفوفة بالمتفجرات، وذلك بعد يومين من انتهاء مهلة حددها "تنظيم داعش" الإرهابي الذي خطفهم.

وكان العبادي قد دعا إلى إنزال القصاص العادل فوراً بالإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام وبات الحكم نهائياً بعد استنفاد فرص الاستئناف.