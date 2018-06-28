"التعاون" يُشيد بتسهيل السعودية إجراءات حج 18 ألف سوري

الشارقة 24 – بنا:

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالجهود الموفقة التي بذلتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لإنهاء الترتيبات اللازمة لتسهيل أداء فريضة الحج لهذا العام لـ 18 ألفاً من أبناء الشعب السوري الشقيق، بالتنسيق مع مكتب شؤون حجاج سوريا.

ونوه الأمين العام بالجهود الحثيثة، التي بذلتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة، لاستكمال ترتيبات أداء فريضة الحج لهذا الموسم، لمواطني أكثر من ثمانين دولة بالاتفاق والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الحج في تلك الدول، مشيداً بما تقوم به الوزارة وما تبديه من حرص على تسهيل الإجراءات والترتيبات، لتيسير قدوم حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضتهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

ورفع الدكتور الزياني، أصدق مشاعر الامتنان والاعتزاز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الحكومة السعودية، لما يبذل من جهود حثيثة وملموسة، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة.