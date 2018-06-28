العبادي يأمر بـ "القصاص فوراً من الإرهابيين" المحكومين بالإعدام

الشارقة 24 – أ ف ب:

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الخميس، بالتنفيذ الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق "إرهابيين"، في قرار يبدو أنه رد على إعدام تنظيم "داعش" الإرهابي رهائن لديه.

وقال بيان رسمي للحكومة العراقية، إن العبادي أمر بـ"إنزال القصاص العادل فوراً بالإرهابيين المحكومين بالإعدام والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية".

والأحكام القطعية، هي التي رفض فيها الاستئناف، وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.

ويأتي ذلك بعدما توعد العبادي في وقت سابق الخميس، بالاقتصاص من إرهابيين متورطين بإعدام 6 من الرهائن عثرت القوات الأمنية على جثثهم الأربعاء.

وقال العبادي خلال اجتماع في قيادة العمليات المشتركة، بحضور وزيري الداخلية والدفاع: إن "قواتنا الأمنية والعسكرية ستقتص بقوة من الخلايا الإرهابية"، لافتاً إلى أنه يوم أمس شهد ضربة ناجحة على خمسة مواقع إرهابية أدت إلى القضاء على أعداد كبيرة من الدواعش.