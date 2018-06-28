السيسي يبحث مع ملك البحرين ووزير خارجية فرنسا التطورات

الشارقة 24 – وام:

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، تلقاه السيسي من ملك البحرين، وجرى خلاله التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية، في ضوء الأزمات التي تعاني منها عدد من دول المنطقة، والتحديات المتزايدة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية.

ولفت السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي، حرصهما على مواصلة العمل لدفع التعاون المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهة أخرى، أكد السيسي دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وذلك طبقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وشدد الرئيس السيسي، على موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أهمية بذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس السيسي، يوم الخميس، جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن وزير خارجية فرنسا نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.