مقتل 10 من عناصر "حسم" الإرهابية في مصر

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 10 من عناصر حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية المنفذة، لحادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية يوم 24 مارس الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان الخميس، بأنه في إطار استكمال الجهود لكشف ملابسات حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق، في 24 مارس الماضي، وما كشفته المعلومات عن تورط بؤرة من عناصر ما تسمى بحركة "حسم" في تنفيذ الحادث، ونجاح الجهود الأمنية في مداهمة أوكارهم بمحافظة البحيرة، والتعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 6 منهم، والعثور على كمية من الأسلحة بحوزتهم.

وأوضح البيان، أن عمليات تتبع باقي عناصر البؤرة، أسفرت عن اتخاذ بعضهم من إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط وكراً لاختبائهم، حيث تم مداهمتها وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معهم، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر، وعثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية و2 طبنجة وعبوة ناسفة.

وأشار البيان، إلى أنه تم إلقاء القبض أيضاً على القيادي الإخواني بحركة حسم الإرهابية باسم محمد إبراهيم جاد، والذي تولى تدبير السيارة المستخدمة في الحادث، واستغلالها في نقل المواد المتفجرة والأسلحة وتسليهما لعناصر البؤرة بمدينة الإسكندرية، في إطار الإعداد لتنفيذ الحادث الذي استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية .