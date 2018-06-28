المجموعة العربية تأسف لغياب الإشارة للاستيطان في تقريرين أمميين

الشارقة 24 - وام:

ألقى سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، كلمة المجموعة العربية أمام الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كون الإمارات تترأس حالياً مجلس رؤساء البعثات العربية في جنيف، وذلك في إطار النقاش العام حول تقريري الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات الوطنية، وغيرها من مؤسسات الأعمال.

ورحبت المجموعة العربية، بأعضاء الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان، والشركات الوطنية، وغيرها من مؤسسات الأعمال، وبعد الاطلاع على تقريري الفريق العامل.

كما عبرت المجموعة العربية، عن الأسف لغياب الإشارة في أي من تقريري الفريق العامل إلى التقرير الذي أعده المفوض السامي بشأن إنتاج قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية العاملة في أنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في شهر يناير 2018، حيث كانت المجموعة العربية تأمل في أن يجدد الفريق العامل عدم قانونية المستوطنات، بموجب القانون الدولي خاصة أن الفريق كان شريكاً أساسياً في التقرير الذي أعده المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأثنت المجموعة العربية، على جهود الفريق العامل وحثته على مواصلة عمله بشأن التوعية بالمبادئ التوجيهية، وبلورة وتطوير الآليات غير القضائية، بصفتها آليات مكملة وداعمة للمؤسسات القضائية، مثمنة في هذا الصدد دعوة الفريق العامل لإدماج المبادئ المذكورة في جدول أجندة الأمم المتحدة لعام 2030.