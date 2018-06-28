ميليشيات الحوثي تجند 15 ألف طفل يمني

الشارقة 24 – واس:

عقدت بعثة الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة في جنيف، ندوة على هامش أعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان .

وتحدث في الندوة وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، عن الانتهاكات في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، خاصة الانتهاكات ضد الأطفال وزرع الألغام، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وأكد عسكر، أن أخطر الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات هي الانتهاكات بحق الأطفال، وبما يقوض حاضر اليمن ومستقبله، وطالب الأمم المتحدة بالضغط علي الانقلابيين لوقف تجنيد الأطفال، وزرع الألغام التي يروح ضحيتها الأطفال في المقام الأول، موضحاً أن الميليشيات جندت أكثر من 15 ألف طفل منذ الانقلاب، وأرسلتهم إلى جبهات القتال المشتعلة دون تدريب .

وذكر أن الميليشيات قتلت أكثر من 1372 طفلاً منذ الانقلاب، و204 قتلتهم الألغام التي زرعوها، و418 من الأطفال المجندين، وإصابة 3882 طفلاً.

كما تناول وزير حقوق الإنسان اليمني، الأوضاع في الحديدة، مشيراً إلى أن استعادة الأراضي اليمنية هي حق مشروع للحكومة الشرعية بموجب الدستور اليمني، وكذلك بموجب نصوص القانون الدولي .

واستعرض تقارير للأمم المتحدة أكدت أن سكان الحديدة يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية، وأن 25 ألف من سكانها يعانون من سوء التغذية، كما توجد مجاعات في عدد من مديرياتها، مشيراً إلى أن سكان المدينة لا يحصلون على المساعدات الإنسانية، رغم أن معظم المساعدات لليمن تمر عبر ميناء الحديدة، إلا أن الميليشيات تبيع المساعدات في الأسواق لتحويل عائداتها للحرب، كما تستغل الميناء في تهريب الأسلحة .