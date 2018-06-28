البرلمان العربي يناقش مشروع قرار بشأن تجنيد الحوثي للأطفال في اليمن

الشارقة 24 – واس:

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي اجتماعات جلسته الخامسة والأخيرة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو المقبل في القاهرة وسيناقش جملة من الموضوعات من بينها قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد الأطفال القسري في اليمن واستخدامهم دروعاً بشرية وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العسكرية.

وأفاد البرلمان العربي في بيان صحفي اليوم، إن الجلسة ستركز على تطورات الأوضاع العربية الراهنة، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية المهمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ستناقش مشروع قرار بشأن قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد الأطفال القسري في اليمن واستخدامهم دروعاً بشرية وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العسكرية، ومشروع قرار بشأن ما يصدر من قرارات وتقارير وبيانات مغلوطة من بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي خاصةً ما صدر مؤخراً عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية .

وأضاف البيان أن لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة ستعقد اجتماعاتها الثلاثاء المقبل، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مشروع التقرير الدوري للحالة السياسية ومستجدات الأوضاع السياسية في العالم العربي، بينما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي، ودراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي، والإحاطة بموقف ترتيبات تنظيم ندوة التكامل الاقتصادي التي ستعقد في أكتوبر المقبل بعنوان "تيسير التجارة والاستثمار في العالم العربي" .