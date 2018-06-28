الجامعة العربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان

الشارقة 24 – وام:





رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان الذي تم التوقيع عليه، الأربعاء، في الخرطوم بين سلفا كير رئيس جنوب السودان وقيادات قوى المعارضة.

وأعرب أبو الغيط، في بيان أصدره الخميس، عن أمله في أن يفضي الاتفاق إلى وقف كامل ودائم للقتال في جنوب السودان ويفتح الباب أمام التنفيذ الكامل لمجمل الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والنفاذ الإنساني الموقعة في أديس أبابا في ديسمبر الماضي ومقترحات التجسير التي قدمت في مفاوضات تنشيط اتفاقية تسوية الصراع في جنوب السودان لعام 2015 .

كما أعرب أبو الغيط بهذه المناسبة عن تقديره للدور الفاعل الذي قامت به جمهورية السودان بقيادة الرئيس عمر البشير في سبيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأثنى على الجهود التي قام بها الاتحاد الأفريقي وتجمع الإيجاد في رعاية مفاوضات السلام دعماً للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب في جنوب السودان.