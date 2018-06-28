الأمم المتحدة: لا حركة نزوح سوري باتجاه الحدود الأردنية

الشارقة 24 – واس:

أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن، بأنه لا توجد حركة نزوح للاجئين السوريين باتجاه الحدود الأردنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية في الأردن محمد حواري، أن حركة النزوح تتجه داخل سوريا نحو شرق وجنوب محافظة درعا السورية قرب الحدود الأردنية.

وأضاف حواري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن المفوضية رصدت وجود أكثر من 12 ألف أسرة بتعداد 50 ألف نازح، وتم تقديم مساعدات عينية أساسية لـ 30 ألف نازح منهم.

وأكد أن المفوضية لديها إمكانيات لمساعدة 60 ألف نازح فقط، مرجعاً السبب لقله التمويل لبرنامج استجابة الطوارئ.

وأضاف أن تعداد الجنوب السوري يصل إلى 750 ألف نسمة، وقد تزيد حركة النزوح إلى 200 ألف نازح إذا استمرت العملية العسكرية بنفس وتيرتها.