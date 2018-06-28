أطراف الصراع في جنوب السودان توقع اتفاقاً للسلام في الخرطوم

الشارقة 24 – رويترز:





وقع رئيس جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين، الأربعاء، يبدأ بموجبه وقف لإطلاق النار خلال 72 ساعة، لكن المتمردين رفضوا نقاطاً أخرى في الاتفاق.

ويهدف الاتفاق الذي أبرم في العاصمة السودانية الخرطوم لإنهاء حرب أدت لمقتل عشرات الآلاف، ويأتي بعد محادثات استمرت يومين بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار الذي كان في السابق نائب الرئيس.

وبدأت الحرب الأهلية في جنوب السودان في 2013، بعد مرور أقل من عامين على استقلاله عن السودان.

وبعد مراسم التوقيع، أكد كير للصحافيين أنه سيلتزم بالاتفاق ويحترمه.

في حين قال ريك مشار زعيم المتمردين للصحافيين إن الاتفاق ووقف إطلاق النار سينهيان الحرب في جنوب السودان ويفتحان صفحة" جديدة، مرحباً بما قال إنه سيكون بناء للثقة مع الجار الشمالي لجنوب السودان.

أما الرئيس السوداني عمر البشير الذي استضاف المحادثات هذا الأسبوع فأشاد بالاتفاق واصفاً إياه بأنه "هدية لمواطني جنوب السودان".