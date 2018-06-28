اختبارات فنية للأمم المتحدة تثبت الصناعة الإيرانية لقذائف الحوثي

الشارقة 24 – وام:





أكدت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشؤون السياسية أن التقييمات الفنية التي أجرتها الأمم المتحدة على شظايا القذائف الخمس التي أطلقت على مناطق ينبع والرياض في المملكة العربية السعودية منذ يوليو 2017 تتشابه في سماتها المصنعية الرئيسية مع القذيفة الصاروخية الإيرانية طراز " قيام – 1"، مشيرة إلى أن بعض مكونات هذه القذائف كتب عليها "صنع في إيران".

وكشفت ديكارلو في إفادتها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية حول التقرير الخامس للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمدى تطبيق القرار 2231 الصادر عام 2015 المعني بخطة العمل المشتركة المتعلقة ببرنامج إيران النووية عن اختبارات أجرتها الأمم المتحدة على أسلحة أخرى كانت قد صادرتها حكومة البحرين في يناير عام 2016، إضافة إلى حصولها على معلومات إضافية عن حمولة من المتفجرات الإيرانية كانت محملة على زورق بحري تم اعتراضه في البحر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت ثقة الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن بعض هذه الأسلحة والمواد التي أجريت الاختبارات عليها وتم تقييمها قد صنعت في إيران، معلنة عدم قدرة الأمم المتحدة على التحقق حول ما إذا كانت تلك المواد قد نقلت من إيران بعد السادس عشر من يناير 2016، فيما اعتبرت خطة العمل المشتركة المتعلقة ببرنامج إيران النووي أنها على مفترق طرق في الوقت الراهن.