الأمم المتحدة تدعو لإعادة موارد نفطية ليبية إلى السلطات المعترف بها

الشارقة 24 – رويترز:

قال المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالقلق للتطورات في منطقة الهلال النفطي في ليبيا، ويدعو إلى العمل من أجل تفادي التصعيد وإعادة الموارد النفطية إلى السلطات المعترف بها.

وأضاف المتحدث، قائلاً في بيان: "يشير الأمين العام، مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2259 "الصادر في 2015"، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد".

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، قالت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إنها تشعر بقلق بالغ للإعلان عن أن حقولاً وموانئ نفطية في شرق ليبيا سيجري تسليمها إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط يوجد مقره في شرق ليبيا.