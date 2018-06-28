الأمم المتحدة تحذر من معركة كبيرة بسوريا

الشارقة 24 – رويترز:

حذر ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أمس الأربعاء، من نشوب معركة شاملة في جنوب غرب البلاد، وهي منطقة يشملها اتفاق "خفض التصعيد"، لكن سفير سوريا قال إن من واجب الجيش محاربة الإرهاب في أي مكان.

وقال دي ميستورا، أمام مجلس الأمن الدولي، خلال إفادة بشأن تشكيل لجنة دستورية سورية، إن تصعيد القتال يهدد ما تحقق من تقدم سياسي يسير.

وقال متحدثاً عبر دائرة تلفزيونية من جنيف: "نرى هجوماً برياً شاملاً وقصفاً جوياً وتبادلاً لإطلاق النار من الجانبين".

وأضاف أن المعركة قد تؤثر على السكان ومنطقة بحجم كل ما تضرر بالمعارك في الغوطة الشرقية وحلب معاً، مشيراً إلى معارك ربما كانت الأكبر والأشرس في الحرب الدائرة منذ نحو 7 سنوات.

وأضاف أنه ينبغي لمجلس الأمن عدم السماح بمعركة أخرى بهذا الحجم.