وزير الأوقاف اليمني: حرب الحوثيين هدفها تغيير "الهوية"

الشارقة 24 – واس:

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية إن هدف الحرب التي يشنها الانقلابيون الحوثيون هو تغيير الهوية اليمنية .

وأشار في كلمة له خلال اللقاء الموسع الثاني للعلماء والخطباء والمرشدين الذي أقامه مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب أن سبب انقلاب الميليشيات الحوثية وحربها على الدولة الاتحادية هو للاستئثار بالسلطة والثروة وتغيير الهوية اليمنية وانتزاعها من محيطها العربي لصالح مشاريع إيران .

وأشاد الوزير اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بـ"دعم ومساندة الأشقاء في دول التحالف العربي الذين يبذلون دماء أبنائهم إلى جانب أشقائهم في الساحل الغربي للدفاع عن اليمن إدراكاً منهم أن الدفاع عن أمن اليمن هو دفاع عن أمن الخليج".

ودعا عطية العلماء والخطباء والمرشدين إلى مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره في نفس الوقت الذي يتم فيه مواجهة الميليشيات الحوثية الإيرانية ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والمغالاة في الدين.