الصين تمنح اليمن شحنة مساعدات غذائية

الشارقة 24 – واس:

دشن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن توزيع الدفعة الثالثة من شحنة المساعدات الغذائية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية والبالغة 1000 طن من الأرز.

وأكد فتح، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن هذه الدفعة تأتي استمراراً للتعاون والتنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة والجانب الصيني، لافتاً الانتباه إلى أن الصين مستمرة في تقديم 1000 طن من الأزر شهرياً للشعب اليمني، إضافة إلى دعم القطاع الصحي والقطاعات المختلفة.

وأوضح المسؤول اليمني أن اللجنة مستمرة بالتنسيق مع كافة المانحين لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لليمن في المجالات كافة وكذا توسيع قاعدة الثقة مع المانحين ومنظمات المجتمع المدني، وإشراكها في الأعمال الإغاثية والمجتمعية.